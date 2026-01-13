В Ростовской области на выборах смогут проголосовать 45 тысяч новых избирателей
В Ростовской области 45 тыс. молодых людей впервые смогут принять участие в голосовании на выборах в сентябре 2026 года, достигнув к этому времени совершеннолетия. Об этом сообщает пресс-служба избиркома региона.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Грядущей осенью в России состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Помимо федеральных выборов, жителям региона предстоит избрать свыше 4 тыс. депутатов городских и сельских поселений.