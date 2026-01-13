В Таганроге ввели режим ЧС для ликвидации последствий атаки БПЛА

В Таганроге ввели локальный режим чрезвычайной ситуации с 09:00 для пяти объектов, получивших наибольшие повреждения в результате падения беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Уточняется, что среди пострадавших объектов — два предприятия, два многоквартирных дома и одно учебное заведение. Рабочая группа начала осмотр поврежденных зданий для определения масштаба ущерба. Специалисты приступили к экстренному закрытию теплового контура зданий.

По заявлениям властей, всем пострадавшим предоставят необходимую помощь. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в результате воздушной атаки на Таганрог повреждения получили пять многоквартирных домов, три частных дома, два промышленных предприятия и шесть автомобилей.

Константин Соловьев