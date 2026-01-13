Житель Армавира угрожал полицейским топором при задержании

В Армавире сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в нападении на жительницу Краснодара, который при попытке задержания оказал вооруженное сопротивление. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, 3 января заявительница обратилась в полицию с сообщением о причинении ей телесных повреждений ранее незнакомым лицом. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого.

Во время задержания мужчина попытался воспрепятствовать действиям правоохранителей, угрожая им топором. В результате он был обезврежен и доставлен в следственные органы, где решается вопрос о принятии процессуального решения.

Вячеслав Рыжков