Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев вернулся в Россию из ОАЭ

Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев завершил рабочую поездку в ОАЭ и вернулся в Россию, где приступил к работе в московском офисе. Об этом ТАСС сообщил представитель бизнесмена.

Фото: ГК «Дело»

Предприниматель прибыл накануне вечером после запланированных переговоров в Дубае.

Ранее господин Шишкарев прокомментировал публикации о расследовании в ОАЭ, связанном с заявлением о предполагаемых угрозах в адрес бывшего топ-менеджера аффилированной с ним компании. Бизнесмен пояснил, что находился в Дубае с деловой поездкой. При въезде он дал объяснения местным правоохранительным органам по обращению гражданина Украины.

Предприниматель отрицает факт каких-либо угроз и указывает на отсутствие контактов с заявителем в течение продолжительного времени. Сергей Шишкарев назвал появившиеся материалы элементом кампании по дискредитации, основанной на ложных и сфальсифицированных данных. Он также сообщил о намерении подать иск и обратиться с соответствующими заявлениями в российские правоохранительные органы.

Алина Зорина