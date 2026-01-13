Сергей Шишкарев вернулся в Россию из ОАЭ

Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев вернулся из ОАЭ в Россию и приступил к работе в московском офисе, сообщил ТАСС представитель бизнесмена. По его словам, господин Шишкарев прибыл вечером накануне после запланированных переговоров в Дубае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ранее Сергей Шишкарев прокомментировал сообщения СМИ о расследовании в ОАЭ, связанном с заявлением о якобы имевших место угрозах в адрес бывшего топ-менеджера аффилированной с ним компании. Бизнесмен пояснял, что находился в Дубае с рабочей поездкой и при въезде дал разъяснения местным правоохранительным органам по обращению гражданина Украины, отрицая сам факт каких-либо угроз и указывая на отсутствие контактов с заявителем на протяжении длительного времени.

Господин Шишкарев назвал появившиеся публикации элементом кампании по дискредитации, основанной, по его оценке, на ложных и сфальсифицированных сведениях, и сообщил о намерении подать иск, а также обратиться с соответствующими заявлениями в российские правоохранительные органы.

Вячеслав Рыжков