На Дону собственника 3,9 га сельхозугодий могут оштрафовать за захламление

В Родионово-Несветайском районе специалисты Россельхознадзора выявили захламление 3,9 га земли, предназначенной для сельскохозяйственной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ъ Фото: Ъ

На участке обнаружили древесно-кустарниковую растительность, собственник, физическое лицо, не выполняет обязательные требования по улучшению и защите земель. Инспекторы установили, что владелец не предпринимает мер по охране почв от зарастания сорняками и кустарником, что ухудшает качественное состояние угодий.

По факту выявленного нарушения составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв). Штраф по данной статье составляет от 20 тыс. до 50 тыс. руб.

Константин Соловьев