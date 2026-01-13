Верховный суд Дагестана вернул Махачкале участок площадью 450 кв. м

Верховный суд Республики Дагестан в апелляционном порядке поддержал позицию администрации города Махачкалы и удовлетворил исковые требования о возврате муниципального земельного участка и сносе самовольного строения.

Судом принято решение об истребовании земельного участка площадью 450 кв. м, а также о возложении на ответчика обязанности за свой счёт снести незаконно возведённый фундамент площадью 438 кв. м, расположенный на данном участке.

В ходе судебного разбирательства установлено, что указанный земельный участок выбыл из муниципальной собственности преступным путём, что подтверждено вступившим в законную силу приговором суда.

Кроме того, судом установлено, что строительные работы проводились без получения разрешения на строительство, что является грубым нарушением требований градостроительного законодательства.

Принятым судебным актом восстановлены нарушенные имущественные права муниципалитета и обеспечен возврат земельного участка в законную муниципальную собственность.

Тат Гаспарян