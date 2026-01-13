Холдинг «Агросила» направит более 1,5 млрд рублей на развитие в 2026 году

Базирующийся в Татарстане сельскохозяйственный холдинг «Агросила» планирует направить более 1,5 млрд рублей на развитие в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Инвестиции будут осуществляться за счет собственных средств и льготных кредитов, привлекаемых в рамках государственной программы Минсельхоза РФ.

В числе запланированных мероприятий — ввод в эксплуатацию нового птичника и реконструкция производственных помещений на предприятии «Агросила Птицефабрика Пермская», а также завершение строительства здания бытовых помещений на заводе «Заинский сахар».

Дополнительно планируется модернизация диффузионного аппарата и обновление насосного парка на «Заинском сахаре». Также будут обновлены участки утилизации отходов и переработки на Пермской птицефабрике и птицефабрике «Челны-Бройлер».

Влас Северин