В Оренбуржье Роспотребнадзор изъял из табачной лавки более тысячи незаконных вейпов

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Оренбуржью изъяли из местной торговой точки 1144 вейпа и 300 электронных сигарет без маркировки. В отношении продавца, индивидуального предпринимателя, были возбуждены административные дела по ст. 15.12 КоАП РФ. Об этом сообщает контрольный орган.

После этого мировой суд оштрафовал ИП на 300 тыс. руб. и постановил уничтожить изъятую продукцию. Также управление постановило оштрафовать предпринимателя еще на 50 тыс. руб. за открытую продажу товаров по цене ниже рыночной, не доведение до потребителей перечня реализуемых товаров и предоставление недостоверных сведений об обороте продукции в информационную госсистему мониторинга.

Георгий Портнов