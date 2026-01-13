Ликвидация «Воронежфармации» может занять два года

Срок для выполнения всех необходимых мероприятий по ликвидации казенного предприятия «Воронежфармация» предполагается продлить с одного года до двух лет. Проект соответствующего постановления правительства Воронежской области был опубликован на портале органов власти региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Постановление о ликвидации «Воронежфармации» за один год было опубликовано 14 февраля 2025-го — новый документ призван скорректировать его только в части сроков. Председателем ликвидационной комиссии является Александр Волков, возглавлявший предприятие с января 2023-го. Контроль за исполнением возложен на первого заместителя председателя правительства Воронежской области Данила Кустова.

В конце 2024 года стало известно, что «Воронежфармация», контролировавшая государственные аптеки в регионе, является финансово несостоятельной организацией (банкротом) и в полной мере не может осуществлять свои функции. На основании этого было принято решение о реорганизации предприятия и передаче его функций двум государственным структурам.

По данным Rusprofile, казенное предприятие Воронежской области «Воронежфармация» было зарегистрировано в Воронеже в июле 1993 года для розничной торговли лекарственными средствами в аптеках. Единственный владелец — министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области. Предприятие завершило 2024 год с выручкой 334 млн руб. и чистым убытком 74 млн руб. Годом ранее эти показатели составляли 893 млн и 54 млн соответственно.

Денис Данилов