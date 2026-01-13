В аэропорту Геленджика нет массовых задержек рейсов на фоне непогоды в регионе, тем временем авиагавани Краснодара и Сочи задержали десятки рейсов из-за аномальных снегопадов. Информация об этом опубликована на сайтах онлайн-табло терминалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Сейчас в аэропорту Геленджика задержан один рейс из Москвы. Росавиация накануне ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов в Краснодаре и Геленджике. Ограничения в Краснодаре сняли 13 января в 07:46 мск.

В аэропорту Краснодара задержаны вылет 17 и прилет 20 рейсов. На вылет задерживаются шесть рейсов в Москву, три — в Санкт-Петербург, два — в Новосибирск, по одному — в Кутаиси, Казань, Екатеринбург, Красноярск, Наманган и Сургут. На прилет задержаны пять рейсов из Москвы, три — из Сочи, по два — из Санкт-Петербурга и Новосибирска, по одному — из Грозного, Казани, Минеральных Вод, Намангана, Самарканда, Красноярска, Антальи и Сургута.

В аэропорту Сочи задержаны вылеты и прилеты 10 рейсов. На вылет задерживаются шесть рейсов — три в Краснодар, два в Москву и один в Екатеринбург. На прилет задержаны четыре рейса из Кутаиси, Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы.

На работу авиатранспорта локально влияют аномальные снегопады. В Краснодаре снег начался 12 января и продолжается до сих пор. За первую ночь выпало 15 см снежного покрова.

Алина Зорина