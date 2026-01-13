В аэропортах Кубани задерживаются 47 рейсов

В международных аэропортах Краснодара и Сочи задержаны вылет и прилет 47 рейсов, следует из онлайн-табло. В Краснодаре отложены вылет 17 и прилет 20 рейсов. Среди рейсов на вылет — шесть в Москву, три в Санкт-Петербург и ряд в другие города.

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

В аэропорту Сочи задержаны вылеты и прилеты десяти рейсов: на вылет — три в Краснодар, два в Москву и один в Екатеринбург, на прилет — из Кутаиси, Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы. В аэропорту Геленджика задержек нет.

Ранее Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Краснодаре и Геленджике, снятые в Краснодаре 13 января в 07:46 мск. На работу авиатранспорта влияют аномальные снегопады: в Краснодаре с вечера 12 января выпало около 15 см снега, обслуживание рейсов было приостановлено, 17 самолетов направлены на запасные аэродромы.

Вячеслав Рыжков