Краевые дороги на Кубани расчищает более 350 единиц техники

На Кубани для расчистки региональных дорог задействовано более 350 единиц техники, сообщили в региональном оперштабе. В работе участвуют 31 автогрейдер, 255 комбинированных дорожных машин и 65 тракторов с плужным оборудованием.

За последние сутки дорожные службы израсходовали более 7 тыс. т противогололедных реагентов. По данным «Краснодаравтодора», проезд обеспечен по всем основным региональным трассам.

«Ъ-Кубань» сообщал, что в 18 школах края отменили занятия из-за снега. На учебу 13 января не вышли школьники Краснодара, Апшеронского, Тихорецкого районов и Туапсинского округа. Также подвоз учащихся отменен в 51 школе пяти муниципальных образований: Сочи, Апшеронского, Динского, Славянского и Белореченского районов.

Вячеслав Рыжков