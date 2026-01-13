Жителей Новороссийска предупредили о проведении учений в морском порту

Сегодня, 13 января, в Новороссийске запланировано проведение учений с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ходе проведения учений с 11:00 до 13:00 будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Администрация Новороссийска напоминает, что при проведении стрельб запрещено плавание всех маломерных судов, плавсредств, в том числе судов, которые не подлежат государственной регистрации, прогулочных, спортивных парусных судов, надувных плавсредств. Также недопустимо проведение любых подводных работ, в том числе водолазных спусков с берега.

Алина Зорина