Правительство РФ продлило действие 350 лицензий на алкоголь в Анапе и Темрюке

Правительство России продлило срок действия 350 лицензий на розничную продажу алкоголя, включая реализацию его в сфере общественного питания, в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края. Постановление об этом было опубликовано 29 декабря 2025 года.

Мера затрагивает 780 торговых и ресторанных объектов в этих районах, срок действия их лицензий истекал в 2026 году. Продление осуществляется в автоматическом режиме: предпринимателям не потребуется подавать заявление, предоставлять необходимые документы или платить государственную пошлину.

По словам руководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Романа Куринного, региональные власти выдвинули инициативу, впоследствии ее поддержал федеральный центр. Реализация данной меры направлена на поддержку бизнеса и смягчение последствий чрезвычайной ситуации, связанной с крушением танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. В октябре 2025 года Минфин также подготовил проект постановления о продлении действия подобных лицензий на год для предпринимателей этих территорий.

Алина Зорина