Снегопад и туман ухудшили видимость на дорогах Ставрополья

В Ставропольском крае снегопад, низкие температуры и туман местами ухудшают видимость на дорогах. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

Правоохранители призывают автомобилистов соблюдать максимальную осторожность на дорогах. Сотрудники рекомендуют водителям снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, проверить состояние шин и быть готовым к ухудшению видимости.

Автомобилистам, кроме того, советуют включать ближний свет фар или противотуманные фары, содержать стекла и световые приборы в чистоте. Госавтоинспекция напоминает, что пешеходы в такую погоду также ограничены в обзоре. Водителям следует быть готовыми к их неожиданному выходу на проезжую часть, особенно в жилых зонах и у остановок общественного транспорта.

Константин Соловьев