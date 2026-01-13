В Анапе всю ночь действовала угроза по БПЛА

В Анапе вечером 12 января была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Сигнал «Внимание!» опубликовали около 20:00, после чего в городе были приведены в готовность системы оповещения, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жителям рекомендовали оставаться в помещениях, избегать нахождения у окон и дверей, а находящимся на улице — укрываться в подземных и цокольных помещениях ближайших зданий. Водителям предписывалось покинуть автомобили и искать защиту за капитальными укрытиями.

Власти также призвали не публиковать в социальных сетях фото- и видеоматериалы, связанные с возможным появлением БПЛА, а также с работой сил ПВО и экстренных служб. Угрозу отменили ранним утром 13 января, информация о происшествиях и пострадавших не сообщалась.

Вячеслав Рыжков