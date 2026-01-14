Сегодня отмечает юбилей трехкратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира в гребле на байдарке Людмила Пинаева

Фото: пресс-служба Федерации каноэ России

Ее поздравляет президент Федерации каноэ России Евгений Архипов:

— Дорогая Людмила Иосифовна! Сердечно поздравляю Вас с 90-летием! Ваша судьба — удивительный пример несгибаемой воли и силы духа. Пройдя через испытания военного детства в блокадном Ленинграде, Вы стали гордостью отечественного спорта — трехкратной олимпийской чемпионкой, многократной чемпионкой мира и Европы по гребле на байдарке. Ваше имя навсегда вписано в историю гребли золотыми буквами, а ваши победы служат источником вдохновения для новых поколений спортсменов. От всей души желаю Вам, уважаемая Людмила Иосифовна, доброго здоровья, душевного спокойствия и благополучия. Низкий поклон за Ваш спортивный подвиг и верность нашему общему делу!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»