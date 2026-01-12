Главные новости за 12 января. Кавказ

Управление капитального строительства Северной Осетии объявило конкурс на реконструкцию Республиканского центра пульмонологической помощи в поселке Верхний Фиагдон. Начальная цена контракта составит 2,48 млрд рублей из республиканского бюджета. Прием заявок продлится до 16 января 2026 года, а работы завершатся к 1 марта 2028 года.

Курорты Северного Кавказа в новогодние каникулы 2026 года привлекли 70,7 тыс. гостей. Этот показатель превысил результат прошлого года на 11 тыс. человек. Средний прирост турпотока составил 18%.

Оборот общественного питания в Кабардино-Балкарии достиг 20,5 млрд рублей в 2025 году. Этот показатель превысил уровень 2024 года на 20% в сопоставимых ценах. В 2024 году оборот составил 15,9 млрд руб. Разница в 4,6 млрд руб. отражает динамику спроса в регионе.

Жители Ставропольского края разместили на банковских счетах 569 млрд руб. за десять месяцев 2025 года. Этот объем превысил показатель аналогичного периода 2024 года на 17,9%. При этом динамика на Ставрополье замедлилась. В ноябре 2024 года прирост достигал 23,4%, а теперь снизился до 17,9%.

Оперативники МВД по Карачаево-Черкесской Республике и УФСБ России пресекли деятельность четверых производителей контрафактного алкоголя под чужим товарным знаком на 80 млн руб. В отношении фигурантов возбуждено дело по ч. 3 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

Ученые Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе разработали асфальтобетон с добавкой из отходов ПЭТ-бутылок. Новый состав повышает прочность покрытия на 11–23% в жару и сцепление на 7–20%. Технология удешевит производство и сократит количество мусора на полигонах.