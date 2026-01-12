Главные новости за 12 января: Воронеж, Белгород, Курск, Орел

Субботний налет беспилотников на Воронеж признан самым масштабным с начала СВО: ущерб превысил 35 млн руб., и это больше, чем после атаки 15 июля. 20-25 млн придется потратить на восстановление домов, минимум 17 млн — на компенсацию владельцам поврежденных автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронеж, театр драмы имени Кольцова

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронеж, театр драмы имени Кольцова

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Бывший заместитель управляющего местным филиалом ВТБ Михаил Москальцов стал министром предпринимательства, торговли и туризма. Его предшественник Геннадий Швырков обвиняется в мошенничестве за то, что, по версии следствия, похитил 4,8 млн руб., выделенных на привлечение военных-контрактников.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил о катастрофических потерях энергомощностей из-за украинских атак на инфраструктуру. «Проблема может охватить всю Белгородскую область, а это 1,5 млн человек, 22 муниципальных образования»,— предупредил он.

Возможно, хотя бы отчасти справиться с последствиями поможет кредитная линия на 5 млрд руб., которую открыл региону ВТБ.

Выходец из ФСБ и бывший начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора по вопросам взаимодействия с силовыми структурами.

Столичное «УКС инженерных коммуникаций, сооружений и дорог» попало в реестр недобросовестных поставщиков за то, что сорвало строительство школы, реконструкцию водопровода и теплосети в Курской области. Общая сумма контрактов — 1,3 млрд руб.

В суд поступил иск о признании банкротом пансионата «ЗиЛ» в Мценском районе Орловской области.

Юрий Голубь