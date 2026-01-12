Главные новости за 12 января: Воронеж, Белгород, Курск, Орел
События понедельника: выбор «Ъ-Черноземье»
Субботний налет беспилотников на Воронеж признан самым масштабным с начала СВО: ущерб превысил 35 млн руб., и это больше, чем после атаки 15 июля. 20-25 млн придется потратить на восстановление домов, минимум 17 млн — на компенсацию владельцам поврежденных автомобилей.
Воронеж, театр драмы имени Кольцова
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Бывший заместитель управляющего местным филиалом ВТБ Михаил Москальцов стал министром предпринимательства, торговли и туризма. Его предшественник Геннадий Швырков обвиняется в мошенничестве за то, что, по версии следствия, похитил 4,8 млн руб., выделенных на привлечение военных-контрактников.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил о катастрофических потерях энергомощностей из-за украинских атак на инфраструктуру. «Проблема может охватить всю Белгородскую область, а это 1,5 млн человек, 22 муниципальных образования»,— предупредил он.
Возможно, хотя бы отчасти справиться с последствиями поможет кредитная линия на 5 млрд руб., которую открыл региону ВТБ.
Выходец из ФСБ и бывший начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора по вопросам взаимодействия с силовыми структурами.
Столичное «УКС инженерных коммуникаций, сооружений и дорог» попало в реестр недобросовестных поставщиков за то, что сорвало строительство школы, реконструкцию водопровода и теплосети в Курской области. Общая сумма контрактов — 1,3 млрд руб.
В суд поступил иск о признании банкротом пансионата «ЗиЛ» в Мценском районе Орловской области.