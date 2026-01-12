На первенстве СКФО по борьбе произошла массовая драка

В Грозном в ходе первенства Северо-Кавказского федерального округа по вольной борьбе произошла драка между спортсменами и зрителями. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили.

Президент федерации отметил, что конфликт намерена рассмотреть дисциплинарная комиссия ФСБР.

Инцидент произошел после поединка между борцами из Северной Осетии Давидом Ваниевым и Турпалом Алхоевым из Чечни. Ваниев одержал победу в схватке, но после нее между спортсменами разгорелся спор. Вскоре к конфликту подключились зрители, и ситуация переросла в массовую драку.

В своем Telegram-канале министр Республики Чечня по физкультуре и спорту Ахмат Кадыров позднее заявил, что в конфликте участвовало несколько человек, и остальных зрители и спортсмены разнимали участников драки.

По словам Кадырова, противостояние возникло из-за неспортивного поведения одного из участников состязаний.

Наталья Белоштейн