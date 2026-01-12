В тамбовском промпарке «Котовск» сократили инвестиции в пункт энергоснабжения

В Тамбовской области резидент индустриального парка «Котовск» ООО «Энерго-ресурс» снизил объем инвестиций в строительство пункта энергоснабжения на 38,5 млн руб. Согласно соглашению, подписанному компанией с властями в июне 2025-го на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, объем вложений превышал 313 млн руб. В понедельник, 12 января, на еженедельной планерке в облправительстве гендиректор АО «Корпорация развития Тамбовской области» Максим Сеструхин сообщил, что актуальная сумма инвестиций составляет 274,5 млн руб.

Пункт энергоснабжения на базе газогенераторных установок, предназначенный для обеспечения резидентов парка, планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2027 года, сообщил также господин Сеструхин.

По данным Rusprofile, ООО «Энерго-ресурс» зарегистрировано в Котовске Тамбовской области в октябре 2024 года. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб., генеральным директором является Владимир Назаров. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Финансовые показатели не раскрываются.

Сейчас в индустриальном парке «Котовск» реализуются проекты четырех резидентов. ООО «ВБ Котовск» построило складской комплекс с инвестициями в 5,5 млрд руб. Выход объекта на полную мощность запланирован на первый квартал 2027 года. ООО «Альянс-К» строит распределительный центр для X5 Group, объем вложений составляет 2,7 млрд руб., полная проектная мощность, как ожидается, будет достигнута в первом квартале 2026 года.

В марте 2024 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что еще одним резидентом «Котовска» стало местное ООО «Агро-ферма». Компания планирует создать предприятие стоимостью 108,3 млн руб., специализирующееся на проектировании, производстве и монтаже быстровозводимых зданий и сооружений для сельского хозяйства на основе каркасно-тентовых конструкций. Строительство планируется завершить в третьем квартале 2026 года.

Мария Свиридова