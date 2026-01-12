В 2025 году Курская область произвела продукции АПК на 535 млрд рублей

535 млрд руб. составил объем производства агропромышленного комплекса Курской области в 2025 году. В том числе 347 млрд приходится на пищевую и перерабатывающую промышленность и 238 млрд руб. — на сельское хозяйство. Об этом на заседании регионального правительства сообщила министр сельского хозяйства Наталья Гончарова.

Урожай зерновых в прошлом году составил 4,2 млн т, масличных — 1,2 млн т, сахарной свеклы — 4,3 млн т, картофеля — 270 тыс. т, овощей — 70 тыс. т, плодов — 50 тыс. т.

Производство мяса составит 570 тыс. т в живом весе. В том числе 424,2 тыс. т приходится на свиноводство и 126,7 тыс. т — на птицеводство. По словам Натальи Гончаровой, «незначительные объемы» — 16,2 тыс. т и 2,9 тыс. т — приходятся на крупный рогатый скот и овцеводство. «Это связано с событиями 2024 года»,— объяснила министр.

Производство молока составило 405 тыс. т, надой на одну корову — 10,4 тыс. т. Племенное маточное поголовье достигло 20 тыс.

Объем инвестиций в АПК составил около 30 млрд руб. В том числе 700 млн руб. достигли вложения в мелиорацию — было реализовано 20 проектов на площади 15,5 тыс. га объемом 700 млн руб. Таким образом, площадь орошаемых земель достигла 50 тыс. га. Общая посевная площадь в прошлом году составляла около 1,5 млн га.

Юрий Голубь