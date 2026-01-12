Объемы экспортных контрактов Ставрополья достигли 688 млн рублей в 2025 году

В 2025 году объемы экспортных контрактов Ставрополья достигли более 688 млн руб. Поддержку получили 24 субъекта МСП. Показатель превысил норму почти на 17%. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр экономического развития края Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Задача на этот год развивать внешнеэкономические отношения со странами Азии и Ближнего Востока. Также видим большие перспективы в развитии отношений со странами Африки»,— отметил министр.

По информации господина Доронина, регион делает стратегическую ставку на минеральную воду для укрепления партнерства с Африкой, где объем рынка бутилированной воды оценивается в $15 млрд.

За счет логистических хабов в Танзании и Кении минеральная вода Ставропольского края может попасть на рынки стран Центральной и Восточной Африки.

Наталья Белоштейн