В Черноземье 14 января ожидается морозная и пасмурная погода, до –20°C

В среду, 14 января, жителей Черноземья ожидает морозная и пасмурная погода. Температура будет варьироваться от –9°C до –20°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от –10°C до –14°C. В течение дня будет пасмурно. Ветер восточный и северо-восточный, до 3 м/с. Осадков не ожидается.

В Воронеже температура будет варьироваться от –12°C до –16°C, а порывы ветра будут до 5 м/с. Погода будет морозной и солнечной, без осадков.

В Курске утром температура воздуха составит –16°C, днем станет –12°C, вечером опустится до –15°C, а ночью — до –18°C. На протяжении всего дня будет пасмурно. Ветер до 3 м/с, без осадков.

В Липецке ожидается морозная и снежная погода. Утром температура воздуха составит –13°C, днем будет –11°C, вечером снова опустится до –13°C, а ночью — до –15°C. Северо-западный ветер с порывами до 7 м/с.

В Орле в течение дня будет морозно и пасмурно. Утром и вечером температура воздуха составит –18°C, ночью опустится до –20°C. Ветер — до 3 м/с, без осадков.

В Тамбове ожидается морозная и снежная погода. Утром и днем температура составит –9°C, а вечером опустится до –10°C. Ветер с порывами до 4 м/с.

Алина Морозова