На Ставрополье заболеваемость ОРВИ выросла на 53% по сравнению с прошлым годом

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом во вторую неделю 2026 года в Ставропольском крае на 53% превысил показатель аналогичного периода прошлого года, но оказался на 20,2% ниже, чем неделей ранее. Меньше всего стали болеть дети — показатель снизился на 47%. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства, эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в регионе остается стабильной — 22,8 случая на 10 тыс. населения, что ниже эпидпорога.

В этот же период на Ставрополье зафиксировано снижение случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией на 59,4%.

Наталья Белоштейн