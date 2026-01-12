В Северной Осетии на границе с Грузией задерживаются более 1,7 тыс. грузовиков
Более 1,7 тыс. грузовиков ожидают возможности пересечь российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.
Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ
«Движение грузового транспорта по Военно-Грузинской дороге закрыто в связи с ухудшением погодных условий до особого распоряжения»,— отметили в пресс-службе.
На пункте пропуска в электронной очереди на проезд зарегистрировано 1,2 тыс. легковых автомобилей.