В Северной Осетии на границе с Грузией задерживаются более 1,7 тыс. грузовиков

Более 1,7 тыс. грузовиков ожидают возможности пересечь российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Северной Осетии.

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

«Движение грузового транспорта по Военно-Грузинской дороге закрыто в связи с ухудшением погодных условий до особого распоряжения»,— отметили в пресс-службе.

На пункте пропуска в электронной очереди на проезд зарегистрировано 1,2 тыс. легковых автомобилей.

Наталья Белоштейн