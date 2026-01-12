В Новороссийске объявлена угроза атаки БПЛА

На территории Новороссийска объявили угрозу атаки беспилотников, звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителей просят не подходить к окнам и укрыться в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Если тревога застала на улице, необходимо укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе.

«Напоминаю о запрете снимать и выкладывать фото/видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети», — заявил Андрей Кравченко.

UPD: Отмена сигнала атаки БПЛА в 18:15 мск.

Алина Зорина