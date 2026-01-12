На Ставрополье вынужденно сели девять летевших в Краснодар самолетов
В аэропортах Ставрополя и Минвод вынужденно сели десять самолетов, летевших в Краснодар. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Краснодара.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным табло, аэропорт Минвод принял самолеты из Екатеринбурга, несколько рейсов из Москвы, а также Ташкента, а в Ставрополе сели лайнеры из Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.
Причиной вынужденной посадки стали неблагоприятные погодные условия — в Краснодаре начался сильный снегопад.
Также в аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Как отметили в пресс-службе Росавиации, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.