Следком может возбудить дело из-за некачественного капремонта дома в Ставрополе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб жителей многоквартирного дома в Ставрополе на некачественный капитальный ремонт кровли. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По данным правоохранителей, жители дома на улице Доваторцев разместили в соцсетях видеообращение, в котором говорится, что при проведении капитального ремонта кровли здания 1967 года постройки подрядчик допустил множественные дефекты. Это привело к затоплению квартир и общедомовых помещений, а также к повреждению имущества. Кроме того, жители опасаются замыкания электропроводки, однако продолжение работ запланировано только весной этого года.
Глава Следственного комитета поручил предоставить отчет о предварительных и окончательных итогах расследования. Выполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.