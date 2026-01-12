Следком может возбудить дело из-за некачественного капремонта дома в Ставрополе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалоб жителей многоквартирного дома в Ставрополе на некачественный капитальный ремонт кровли. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, жители дома на улице Доваторцев разместили в соцсетях видеообращение, в котором говорится, что при проведении капитального ремонта кровли здания 1967 года постройки подрядчик допустил множественные дефекты. Это привело к затоплению квартир и общедомовых помещений, а также к повреждению имущества. Кроме того, жители опасаются замыкания электропроводки, однако продолжение работ запланировано только весной этого года.

Глава Следственного комитета поручил предоставить отчет о предварительных и окончательных итогах расследования. Выполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

Константин Соловьев