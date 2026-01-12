В Дагестане сельские тренеры смогут получить по 1 млн рублей

В Республике Дагестан тренеры, переехавшие на работу в населенные пункты до 50 тыс. человек, смогут получить по 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

«Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал постановление об утверждении порядка предоставления единовременной компенсационной выплаты работникам сферы физической культуры и спорта, прибывшим (переехавшим) на работу в населенные пункты республики с числом жителей до 50 тыс. человек»,— отметили в правительстве.

В актуальный перечень должностей вошли вакансии тренеров-преподавателей в спортивных школах сел Буйнакского и Левашинского районов.

Наталья Белоштейн