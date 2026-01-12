Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Черкесском городском суде назначили нового судью

Новым судьей Черкесского городского суда назначен Олег Терещенко. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесской Республики.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесской Республики

До назначения господин Терещенко работал инспектором управления по расследованию особо важных дел СУ Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу. Олег Терещенко, впервые назначенный на должность судьи, принес присягу в Верховном суде республики.

Константин Соловьев

