В Черкесском городском суде назначили нового судью

Новым судьей Черкесского городского суда назначен Олег Терещенко. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесской Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесской Республики Фото: Объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесской Республики

До назначения господин Терещенко работал инспектором управления по расследованию особо важных дел СУ Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу. Олег Терещенко, впервые назначенный на должность судьи, принес присягу в Верховном суде республики.

Константин Соловьев