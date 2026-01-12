В Ставрополье разработают план ускоренной ликвидации аварий на электросетях

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров дал поручение краевым министерствам энергетики и ЖКХ разработать планы по ускоренной ликвидации аварий и повышению эффективности работы аварийных бригад. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Поводом для поручения стали перебои с электричеством в новогодние праздники во время непогоды в шести территориях края, на устранение которых ушло более трех суток.

«Сложнее всего ситуация была в Изобильненском, Новоалександровском и Красногвардейском округах. Чтобы вернуть свет в дома, в круглосуточном режиме работали более 20 бригад энергетиков, специалисты МЧС»,— отметил господин Владимиров.

Губернатор добавил, что надо повышать готовность к таким ситуациям в будущем.

Наталья Белоштейн