Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на Ставрополье
В Нефтекумском округе в результате съезда с дороги погиб 45-летний водитель автомобиля «Лада Приора», еще двое пассажиров 31 и 34 лет получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края
По предварительным данным, на 65 км. автодороги Буденновс — Ачикулак — Нефтекумск водитель «Приоры», двигаясь с небезопасной скоростью, не справился с управлением и допустил съезд с дороги.
В результате аварии от полученных травм в медицинском учреждении скончался сам водитель автомобиля, его 34-летняя и 31-летняя пассажиры были доставлены в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.