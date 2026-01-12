Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на Ставрополье

В Нефтекумском округе в результате съезда с дороги погиб 45-летний водитель автомобиля «Лада Приора», еще двое пассажиров 31 и 34 лет получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

По предварительным данным, на 65 км. автодороги Буденновс — Ачикулак — Нефтекумск водитель «Приоры», двигаясь с небезопасной скоростью, не справился с управлением и допустил съезд с дороги.

В результате аварии от полученных травм в медицинском учреждении скончался сам водитель автомобиля, его 34-летняя и 31-летняя пассажиры были доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Наталья Белоштейн