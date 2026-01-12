Жительницу Ставрополья будут судить за махинации с пособиями на 500 тысяч рублей

Туркменский районный суд рассмотрит дело в отношении местной жительницы обвиняемой в мошенничестве при получении выплат на почти 550 тыс. руб. (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба судов Ставропольского края.

По версии следствия фигурантка оформила временную регистрацию в Ханты-Мансийском автономном округе, фактически продолжая проживать по месту постоянной регистрации, и направила через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» заявление на получение социальных выплат и пакет документов, содержащих заведомо ложные сведения о ее регистрации по месту пребывания.

По предоставленным документам обвиняемой было назначено ежемесячное пособие. В общей сумме фигурантка незаконно получила 549 тыс. руб., которыми распорядилась по собственному усмотрению.

Наталья Белоштейн