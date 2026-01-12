Подготовителя терактов в Дагестане осудили к 19 годам колонии строгого режима

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 19 годам колонии строгого режима 21-летнего жителя Тобольска Замира Саитова, готовившего теракты в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Саитову инкриминировали организацию и участие в террористическом сообществе, публичные призывы к терроризму и экстремизму и незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозку взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 205.2, ч. 1 ст. 208, ч. 2 ст. 280, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

Оперативники установили, что подсудимый намеревался совершить серию терактов в Дагестане в составе группы приверженцев идеологии МТО «Исламское государство» (запрещено в Российской Федерации), завербованных им через сеть интернет

Замир Саитов был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Южному военному округу 21 мая 2022 года в лесном массиве на окраине города Дагестанские Огни при подготовке нападения на сотрудников ОМВД России с целью забрать у него оружие.

В ходе личного досмотра у Саитова изъяты граната Ф-1 и 21 патрон калибра 5,45 мм.

Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн