Над Крымским районом зафиксировали БПЛА

Власти зафиксировали беспилотные летательные аппараты над территорией Крымского района. Жителям рекомендовано укрыться в помещениях без окон и следить за детьми и пожилыми родственниками, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Для обращения во все оперативные службы действует единый номер 112. Власти призывают граждан быть бдительными и внимательными, не пренебрегать правилами безопасности.

Как писал «Ъ-Кубань», аэропорт Геленджика возобновил прием и выпуск самолетов после снятия ограничений, введенных накануне вечером из-за беспилотной угрозы в Краснодарском крае.

Анна Гречко