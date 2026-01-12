Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Фото: Пресс-служба Кремля

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

UPD: Движение по Крымскому мосту возобновили в 15:48 мск. По данным на 16:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 90 транспортных средств, со стороны Керчи — 58 автомобилей.

«Ъ-Кубань» писал, что около 15:13 мск в Севастополе объявили воздушную тревогу.

Алина Зорина

