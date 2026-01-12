На Кубани количество электротакси увеличилось на 120%

Количество электротакси на территории Краснодарского края во второй половине прошлого года увеличилось на 120%. При этом число электрокаров в таксопарках региона все еще остается незначительным по сравнению с автомобилями с ДВС, сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно информации регионального реестра такси, в июле 2025 года на территории Краснодарского края числилось 215 такси-электромобилей. В основном машины были зарегистрированы в Сочи и Краснодаре.

Всего в реестр легковых такси Краснодарского края включено 56,3 тыс. транспортных средств. Согласно данным ведомства, доля такси-электрокаров составляет 0,8%.

Краснодарский край занимает первое место по количеству служб заказа легковых такси среди субъектов Российской Федерации. Регион также находится на втором месте по количеству перевозчиков и на третьем — по легковым такси.

«Ъ-Кубань» писал, что, по данным «Авито Подработки», в третьем квартале 2025 года спрос на студентов для работы водителями такси в Краснодарском крае увеличился на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Алина Зорина