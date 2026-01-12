На территории Кубани и Адыгеи объявлена беспилотная опасность

Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Об этом сообщает пресс-служба администрации Майкопа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Граждан просят сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальным данным. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону 112.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в аэропорту Краснодара и Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Алина Зорина