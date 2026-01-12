Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В аэропорту Краснодара и Геленджика ввели ограничения на полеты

В аэропорту Краснодара и Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Введение ограничений необходимо для обеспечения безопасности полетов. Запрет на прием и выпуск самолетов в Геленджике ввели около 14:46 мск, в Краснодаре — в 14:51 мск.

Как сообщает пресс-служба авиагавани Краснодара, авиакомпании проинформируют своих пассажиров обо всех изменениях. Актуальную информацию о времени вылета можно уточнить у авиакомпании, на онлайн-табло или в Telegram-боте @AerodinamikaBot.

Алина Зорина

