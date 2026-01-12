Технопарк «Жигулевская долина» попал в топ лучших регоператоров Фонда «Сколково»

Технопарк «Жигулевская долина» занял третье место в рейтинге лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба технопарка.

«Жигулевская долина» является региональным оператором фонда «Сколково» и Центра поддержки инжиниринга и инноваций, региональным партнером Агентства по технологическому развитию и представителем Фонда содействия инновациям в Поволжье.

Число резидентов технопарка превышает 300 компаний. На территории «Жигулевской долины» создано более двух тыс. рабочих мест. Общая площадь объектов на территории технопарка составляется 64,7 тыс. кв. м.

Георгий Портнов