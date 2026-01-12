В Ставрополе с телефонного мошенника взыскали 500 тысяч рублей

После вмешательства прокуратуры Промышленного района Ставрополя с телефонного мошенника взыскали почти 500 тыс. руб., похищенные у пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что потерпевшему позвонил неизвестный и убедил его перечислить деньги на указанный им банковский счет, якобы для защиты от мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», владелец банковского счета был установлен.

«С целью защиты прав потерпевшего прокурор обратился с иском в суд о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения. Требования прокурора судом удовлетворены, в пользу пенсионера взыскано 495 тыс. руб.»,— отметили в ведомстве.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Промышленного района.

Наталья Белоштейн