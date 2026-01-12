На курорты Кубани пришлась треть «поздних бронирований» на Новый год

В конце прошлого года туроператоры зафиксировали рост доли «поздних» бронирований туров на Новый год и январские каникулы до 30–40%. Чаще всего в режиме last minute туристы выбирали курорты Краснодарского края, на которые пришлось 32% всех таких продаж, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Внутри региона лидировал Сочи с долей 25% от общего объема поздних бронирований, на Геленджик пришлось 4%, на Анапу — 1,6%. Среди других популярных направлений оказались Кавказские Минеральные Воды (19%), Санкт-Петербург (9%), Москва (8%), Архыз и Крым (по 5%), Подмосковье (4%).

По словам главы комитета РСТ по внутреннему туризму, гендиректора компании «Турплатформа» Сергея Толчина, наиболее востребованные категории размещения были распроданы заранее, однако в сегменте более доступных предложений свободные места сохранялись вплоть до конца декабря. В результате продажи туров на зимние праздники в формате last minute выросли на 30–40% по сравнению с прошлым годом. Эксперт отметил, что многие туристы откладывали решение о поездке из-за высокой стоимости туров в короткий период новогоднего пика.

Дополнительным фактором, сдерживавшим спрос в ноябре—декабре, стали изменения фискального режима, из-за которых предприниматели были сосредоточены на перестройке бизнеса. При этом в последние дни декабря на рынке появилось заметное количество предложений по ценам, которые уже не воспринимались как чрезмерные.

Руководитель сервиса бронирования путешествий «Турслет» (входит в холдинг «Слетать.ру») Мария Журавлева отметила, что тенденция позднего приобретения туров сохраняется на рынке уже несколько лет. По ее оценке, около 40% продаж на новогодние даты традиционно приходится на вторую половину декабря. В числе наиболее востребованных направлений она назвала экскурсионные поездки по культурно-историческим регионам, а также горнолыжные курорты Краснодарского края, Кавказа и Сибири.

Вячеслав Рыжков