Кавминводы получили 19% поздних новогодних броней в РФ

Туроператоры в конце 2025 года зафиксировали рост поздних бронирований на новогодние каникулы. Объем таких сделок увеличился на 30–40% по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии. Кавказские Минеральные Воды заняли второе место после Краснодарского края, собрав 19% от общего числа поздних туров.

Туроператор «Алеан» лидирует в статистике. Клиенты чаще всего выбирали Сочи — 25% броней, Геленджик — 4%, Анапу — 1,6%. За Кавминводами следуют Санкт-Петербург с 9%, Москва — 8%, Архыз и Крым — по 5%, Подмосковье — 4%. Туристы откладывали решения из-за высоких цен на короткие поездки в пик сезона.

Сергей Толчин, глава комитета РСТ по внутреннему туризму и гендиректор «Турплатформы», объясняет тренд. Популярные номера встали на стоп-продажи заранее. Зато во втором эшелоне отелей мест хватало. Туристы ждали декабря, когда цены упали и предложения стали доступными.

Предприниматели отвлеклись на перестройку бизнеса. Налоговый режим изменился, и многие заняты адаптацией. Это отложило планы отдыха. В ноябре–декабре спрос на туры просел, но под Новый год рванул вверх. Поздние покупки держатся на уровне 40% от всех новогодних продаж уже несколько лет. Гости тянут до второй половины декабря. Популярны экскурсии по культурным регионам, горнолыжка в Краснодарском крае, на Кавказе и в Сибири.

Показатель роста количества бронирований поднялся на 10% год к году. Платформа Bronevik.com отметила скачок среднего чека в СКФО. Цена за ночь достигла 9200 руб. — на 12% выше, чем в 2024 году. Это превышает общероссийский средний уровень в 7500 руб. Кисловодск лидирует в округе.

РСТ подчеркивает: спрос на Кавминводы растет на фоне общего спада рынка. Зимние туры по России сократились на 5–15%. Санатории КМВ забрали 71% всех зимних броней 2025/2026 годов. Кисловодск держит 18% в СКФО, Пятигорск — 15%, Архыз — 13%. Ставропольский край получил 74% заказов в округе.

