Прокуратура города Ессентуки сократила уровень преступности в 2025 году
Прокуратура Ессентуков добилась снижения преступности в 2025 году по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в день 304-й годовщины российской прокуратуры.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По информации пресс-службы, надзорный орган появился в городе более 70 лет назад. С января 2024 года прокуратуру возглавляет советник юстиции Сергей Федоров, который сосредоточился на приоритетных направлениях: борьбе с криминалом и коррупцией, защите прав граждан и обеспечении единства правового пространства.
В ведомстве работают как молодые кадры, так и опытные сотрудники. Среди них заместитель прокурора Ольга Русина, исполняющий обязанности заместителя Агафангел Карслиев, старшие помощники Гаджимурат Джанбеков, Наталья Соколова и Анастасия Матвейчук.
«Положительные результаты достигнуты благодаря многоплановой работе по координации деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия криминалу. Как отмечают в прокуратуре, масштабные реформы и реализация национальных проектов требуют нового качества надзора для развития демократического правового государства»,— говорится в сообщении.