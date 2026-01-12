Прокуратура города Ессентуки сократила уровень преступности в 2025 году

Прокуратура Ессентуков добилась снижения преступности в 2025 году по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в день 304-й годовщины российской прокуратуры.

По информации пресс-службы, надзорный орган появился в городе более 70 лет назад. С января 2024 года прокуратуру возглавляет советник юстиции Сергей Федоров, который сосредоточился на приоритетных направлениях: борьбе с криминалом и коррупцией, защите прав граждан и обеспечении единства правового пространства.

В ведомстве работают как молодые кадры, так и опытные сотрудники. Среди них заместитель прокурора Ольга Русина, исполняющий обязанности заместителя Агафангел Карслиев, старшие помощники Гаджимурат Джанбеков, Наталья Соколова и Анастасия Матвейчук.

«Положительные результаты достигнуты благодаря многоплановой работе по координации деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия криминалу. Как отмечают в прокуратуре, масштабные реформы и реализация национальных проектов требуют нового качества надзора для развития демократического правового государства»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко