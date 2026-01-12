В Сочи 13 января ожидаются обильные снегопады и штормовой ветер

В Сочи 13 января сильные дожди на побережье перейдут в мокрый снег и снежную крупу, а в горном кластере ожидаются метели и налипание снега на провода. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По прогнозу синоптиков, порывы ветра в Сочи могут достигать 20–22 м/с. На дорогах ожидается гололедица, в горах выше 1000 метров объявлена лавинная опасность.

Глава города Андрей Прошунин на оперативном совещании поручил перевести все дорожно-коммунальные службы в усиленный режим работы. Жителям и гостям курорта рекомендовано отказаться от использования личного транспорта при поездках в горы, пересев на автобусы и электрички, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в трех муниципалитетах Краснодарского края уровень рек превысил опасные отметки. В Апшеронском районе возле станицы Кабардинской река Пшиш вышла на пойму, вода перелилась через проезжую часть. На дороге между Хадыженском и Кабардинской временно ограничено движение транспорта

Никита Бесстужев