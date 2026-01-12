Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Железноводске установят 30 контейнерных площадок с пандусами в 2026 году

В Железноводске появятся 30 новых контейнерных площадок, оснащенных пандусами, в рамках масштабного обновления городской инфраструктуры. Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Бакулин.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Мэр назвал данную инициативу значительным шагом к формированию более удобной городской среды. Планируемые площадки будут созданы с учетом современных стандартов благоустройства и экологических требований.

«Реализация проекта должна улучшить внешний облик города и сделать систему обращения с отходами более структурированной. Установка пандусов обеспечит доступность объектов для всех категорий граждан»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко

