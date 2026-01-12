В КБР семьи получили господдержку на общую сумму 29,5 млрд рублей

В Кабардино-Балкарии в 2025 году общий бюджет трех региональных проектов поддержки семей составил свыше 590 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Единое пособие в республике получали более 18 тыс. детей. Сумма выплат превысила 202 млн руб. Всего в КБР предоставляется 14 видов разовых и ежемесячных пособий, а также компенсаций. Всего господдержку получили более 103 тыс. семей на общую сумму свыше 29,5 млрд руб., отмечается на портале правительства республики.

Константин Соловьев