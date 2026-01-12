Горнолыжная школа «Роза Хутор» получила наивысшую оценку всероссийского рейтинга «Звезды качества»

Курорт стал обладателем пяти звезд Национальной Лиги инструкторов (НЛИ)

Фото: пресс-служба Розы Хутор

«Звезды качества» — рейтинговая система оценки горнолыжных школ и служб инструкторов, разработанная в 2025 году Национальной Лигой инструкторов. При оценке учитываются наличие сертифицированных специалистов категорий A, B, C и другими подтвержденными квалификациями, старшего инструктора, оборудование учебного склона, зон встреч, точек продаж, организация регулярных тренировок для инструкторов, локальных соревнований.

Горнолыжная школа «Роза Хутор» подтвердила высочайший уровень работы по трём направлениям: профессиональная подготовка инструкторов, организация учебного процесса, качество проведения занятий.

«Национальный рейтинг служб инструкторов «Звезды качества» введен недавно, и мы сразу приняли в нем участие».— рассказывает старший инструктор горнолыжной школы «Роза Хутор» Павел Петухов. — «Сегодня в Горнолыжной школе «Роза Хутор» работают почти 200 профессионалов, каждый внес вклад в получение высшей оценки рейтинга. Для нас это важный шаг в сторону прозрачности и повышения качества услуг, для гостей — гарантия высокого уровня специалистов и хорошо организованного процесса освоения навыков катания».

Горнолыжная школа «Роза Хутор» работает уже 15 лет. В ее команде — самые сильные специалисты страны, победители профессиональных чемпионатов. Основная цель — помочь гостям освоить и улучшить навыки катания, сделав его максимально комфортным и безопасным. Среди уникальных предложений школы — возможность встретить «Рассвет на трассе», первыми оставив след на идеальном вельвете, исследовать склоны курорта с персональным гидом или погрузиться в интенсив с экспертом для настоящего прорыва в катании.

Особое внимание уделяется юным гостям. Специалисты Горнолыжной школы «Роза Хутор» первыми в стране получили удостоверения детского инструктора по программе Национальной Лиги инструкторов (НЛИ). В Горнолыжном клубе «Егорка» на «Роза Хутор» дети от трех лет делают первые шаги в катании на специальном склоне в безопасной дружелюбной атмосфере. Предусмотрены программы, в которых уже включено оборудование: лыжи, ботинки и шлем.

